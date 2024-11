Niederlande starten Grenzkontrollen im Dezember

Regierung will Flüchtlinge zurück nach Syrien schicken

Die Regierung will auch Teile Syriens zu sicheren Gebieten erklären und Flüchtlinge dorthin zurückschicken. Menschen ohne Asylstatus sollen schneller abgeschoben und Flüchtlinge mit Aufenthaltsgenehmigung in bescheidenen Unterkünften wie etwa Containerwohnungen untergebracht werden. Über die Pläne müssen noch beide Kammern des Parlaments abstimmen.