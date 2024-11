Millionen Euro investiert – „aber nie verschuldet“

„Das war brutal schwierig, es war so nebelig“, sagt Rallye-Legende Raimund Baumschlager. Dennoch konnte er bei der „Rally Idrija“ im Skoda mit Platz 3 aufzeigen – und das mit bald 65 Jahren. Noch beeindruckender aber: Mit der Rallye in Slowenien ging die 42. Saison des Rosenauers im Rallye-Sport zu Ende, erstmals saß er offiziell 1982 in einem Boliden, am Wochenende zum 302. Mal! 2020 war das einzige Jahr, in dem er keine einzige Rallye absolvierte.