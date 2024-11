„Kein Urlaub!“ Badehose bleibt daheim in Hartberg

Schon am Montag setzten sich die Grazer Herren in den Bus. Ihr Ziel war nicht ganz so weit entfernt wie das der Oststeirer – für die Mannen vom ungarischen Trainer Zoltan Mozer ging es in seine Heimat. Dort geht es schon am Dienstag (16) gegen Székesfehérvár. In der Vorbereitung trafen die UVC-Herren bereits auf die Ungarn – und die konnten auch knapp niedergehalten werden.