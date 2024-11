Drohanrufe und gestohlene Plakate in Zirkuswelt

Schon damals erhielt er Drohanrufen. „Was ich mir einbilde, einen Zirkus zu betreiben, obwohl ich nicht im Zirkus geboren bin“, erzählt Mandl. Und er solle doch seiner gelernten Arbeit nachgehen und die Zirkusarbeit nicht angreifen. „Andere Plakate, darunter auch viele von einem Zirkusunternehmen aus Deutschland, sind noch gut sichtbar, vor allem in den Bereichen, in denen wir unsere Plakate platziert hatten“, wundert sich Mandl. „Die Zirkusbranche ist in Wirklichkeit nicht so bunt. Das habe ich aber erst lernen müssen. Das Revier wird hier aufs höchste verteidigt und leider fehlt dabei oft die Menschlichkeit“, so der Zirkusdirektor.