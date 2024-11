„Muss auch mal an der Schmerzgrenze trainieren!“

Woran es genau liegt, weiß der Österreicher nicht und scherzt: „Wenn ich das wüsste, könnte ich das für viel Geld verkaufen“. Dann holt er aber zu einer Anekdote über Ex-Trainer Urs Fischer aus: “Bei Urs war es damals schon so, dass du dich fast schon dafür entschuldigen musstest, wenn du verletzt warst. Er hat dann gefragt: ‘Hast du was Strukturelles? Wenn nicht, dann kannst du auch spielen.‘ Er wollte immer an der Grenze arbeiten.“ Ob diese Einstellung auch den Verletzungsteufel dauerhaft abgeschreckt hat?