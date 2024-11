Noch nicht einmal volljährig, aber schon kriminell

Um eine Einschätzung dazu baten die Tiroler Grünen das Mädchenzentrum Aranea, das Jugendzentrum Z6 und den Verein Neustart – also Einrichtungen, die sich Tag für Tag mit Jugendlichen auseinandersetzen. Der Grund: Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan fordert mehr Präventionsangebote für Jugendliche – sowohl in der Schule als auch digital und besonders in Risikogruppen.