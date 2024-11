Roboter rettete erschöpften Kater aus Abwasserrohr

Fahrzeug kostet so viel wie ein Haus

Was übrigens so ein hochmoderner Mercedes-Bus kostet? „Etwas so viel wie ein Einfamilienhaus“, schmunzelt Kornschober. Aufgrund der großen Nachfragen wird aber gerade ein zweiter angeschafft. Den alten darf dann Assistent Kai Müller nach bestandener Prüfung in Wien übernehmen, den neuen bekommt sein Chef.