Hartberg gegen Sturm Graz – ab 17 Uhr LIVE

Sturm will nach der bitteren Champions-League-Niederlage in Dortmund (0:1) wieder ein Erfolgserlebnis einfahren, ehe die Länderspielpause den Nicht-Nationalspielern der Grazer eine willkommene Pause verschafft. „Die Frustbewältigung war dieses Mal nicht so schwierig, weil wir leistungstechnisch am Dienstag gegen Dortmund schon nahe ans Optimum gekommen sind, aber eben nur in der Nähe waren“, rekapitulierte Cheftrainer Christian Ilzer.