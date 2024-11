Berühmter Auftragskiller ++ Erste Weihnachtsfilme

Ursula Strauss ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs. Im krone.tv-Interview erzählt sie von ihrem „neuen-alten“ Projekt und spricht über das harte Pflaster der Film- und Serien-Welt. In der neuen Komödie „My Old Ass” führt ein Pilz-Trip zu tiefgründigen Erkenntnissen und der erste Weihnachtsfilm „Red One: Alarmstufe Weihnachten“ ist jetzt im Kino. Allerdings sollte man sich auf wenig Kitsch und viel Gewalt einstellen…