Leader kann Herbst bei Schlusslicht perfekt machen

Bramberg will nach zwei Remis beim Zweitplatzierten Hallein für einen guten Abschluss sorgen, was aber schwierig wird. Die Tennengauer kamen immer besser in Fahrt, bei den Pinzgauern ist die Luft draußen. „Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wenn wir Hallein zu Saisonbeginn gehabt hätten“, weiß Brambergs Sektionsleiter Martin Innerhofer.