Knoten von Jungbullen-Stürmer endlich geplatzt

Mit sechs Goals aus vier Partien führt er die Schützenliste mit Romu Jansonas (Vilnius) an. Dabei stand Verhounig nur 251 von 360 Minuten am Platz, im Schnitt trifft er in der Youth League alle 42 Minuten. „Ich glaube, dass es sich immer auszahlt, wenn man hart arbeitet und dranbleibt. Ich habe gewusst, dass heuer ein gutes Jahr wird“, strahlt der Jungbullen-Bomber, der von seinem Trainer viel Lob bekommt. „Er ist ein super wichtiger und mannschaftsdienlicher Spieler. Er hat bewiesen, dass er eine gute Nase hat“, sagt Daniel Beichler. Sonntag geht es in Liga zwei gegen Rapid II.