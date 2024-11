Schwerer Wohnhausbrand: Steirer (78) im LKH

Es sind heikle Szenen, die sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in jenem Wohnhaus nahe Weiz abspielten: Der 78-jährige Bewohner schlief gerade, als im Heizraum Flammen ausbrachen. Jedoch bemerkte glücklicherweise die Frau seines Enkels (28) den Brand und eilte sofort in sein Zimmer, um ihn zu wecken.