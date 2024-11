Vermisste Frau in Osttirol nur mehr tot gefunden

Die Einheimische galt laut Exekutive seit Montag in einem Ort in der Nähe als vermisst. In Dölsach wurde die 33-Jährige am Donnerstag dann aufgefunden, sie war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Die Todesursache ist noch völlig unklar, man ermittle laut einem Sprecher der Polizei in alle Richtungen. Ansonsten hielten sich die Ermittler sehr bedeckt.