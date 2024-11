Gewerkschaft droht bei Nulllohnrunde mit Maßnahmen

Also will man in Kärnten vorpreschen, wie auch Maximilian Rakuscha als Zentralbetriebsratsvorsitzender der Kabeg erklärt. Demnach seien die Verzögerungen für die Kollegen „bitter“, Nullrunden dezidiert ausgeschlossen, ebenso wie weitere Einsparungen beim Personal, die ja auch einen Qualitätsverlust bedeuten würden. „Der Druck auf alle Berufsgruppen im Gesundheitsbereich und in den Kärntner Landeskliniken nimmt massiv zu. Die Zahl der Patienten steigt, und die Anforderungen werden stetig größer.“