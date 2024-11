Die kleine Botin bastelt einen Herbstkranz

Von jedem Spaziergang bringen wir auch etwas mit – dieses Mal waren es „Bucheckerl“. Nach einiger Überlegung, was wir mit den Schalen machen, haben wir uns für einen Mini-Herbstkranz entschieden. Geschick, Vorsicht und eine gute Heißklebepistole sind alles, was man dazu braucht. Ich habe die Stiele der Bucheckerl so weit wie möglich gekürzt, so dass nichts übersteht und sie dann mit Hilfe des Heißklebers „ineinander“ festgesteckt. Darauf achten, dass erst eine Biegung entsteht und dann ein Kranz. Jetzt ziert er die Bürotür und mit einer dünnen Lichterkette sieht er auch sehr schön aus bis zu den Feiertagen.