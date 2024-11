Start in Skiwinter mit neuen Preismodellen

Insgesamt stiegen die Preise für Skipässe im Gasteiner Tal um rund 4 Prozent. „Da sind wir zurückhaltend, wenn man bedenkt, dass wir heuer im Frühjahr einen Kollektivvertrags-Abschluss mit einem Plus von 7,5 Prozent hatten und um zwei Drittel mehr Energiekosten stemmen müssen“, so Benjamin Rogl, Prokurist bei den Bergbahnen. An der Kassa kostet das Tagesticket in der Hauptsaison im kommenden Winter 76,50 Euro.