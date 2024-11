Letzte Vorbereitungen auf Tunnel-Sperre laufen

Vorbereitung für künftigen, hochrangigen Fernverkehr

Die Tauernstrecke Salzburg – Villach ist neben der Brennerachse die wichtigste österreichische alpenquerende Verbindung und damit eine Hauptachse des Alpentransits. Kernstück der Strecke ist die rund 81 Kilometer lange Tauernbahn von Schwarzach im Pongau nach Spittal an der Drau in Kärnten. Mit Inbetriebnahme der Koralmbahn, der Umsetzung des integrierten Taktfahrplans und der damit verbundenen Angebotsausweitung gewinnt die Nord-Süd-Verbindung wesentlich an Bedeutung im Fernverkehr. In den nächsten Jahren wird die Tauernstrecke Schritt für Schritt für den künftigen, hochrangigen Fernverkehr vorbereitet und das Reisen noch komfortabler.