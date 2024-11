Sabitzer offenbart: „Hatte drei Schmerztabletten“

Mit Müh und Not hat Borussia Dortmund Sturm Graz am Dienstag mit 1:0 nach Hause geschickt. Marcel Sabitzer stand bis zur 68. Spielminute für die Hausherren auf dem Rasen, spielte jedoch unter Schmerzen, wie er nach Schlusspfiff offenbarte. Was der ÖFB-Legionär sowie Sturms Jusuf Gazibegovic zu sagen hatten, erfahren Sie hier.