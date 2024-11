Äußerst erfreuliches Jahr für Tiroler Achenseebahn

Es war eine äußerst erfolgreiche Saison, auf die man bei der Achensee Infrastruktur- und Betriebs GmbH zurückblicken kann. 67.000 Fahrgäste wurden in der traditionsreichen Bahn befördert – ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit ein Grund für diese Zahlen dürfte die Feier zum 135-jährigen Bestehen gewesen sein. Anrainer oder Eisenbahnbegeisterte aus dem In- und Ausland nutzten diese Gelegenheit im September.