Rasern droht Strafe: Trio massiv über Tempolimit

Beamte der Autobahninspektion Stockerau in Niederösterreich hatten an den Vortagen mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei wurde am Sonntag auf der Donauufer Autobahn (A22) im Gemeindegebiet von Langenzersdorf in Fahrtrichtung Wien ein Pkw mit Korneuburger Kennzeichen bei erlaubten 130 km/h mit 187 km/h registriert.