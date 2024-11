„Das machen meine Spieler in der Liga nicht immer“

„Als meine Spieler ins Stadion gekommen sind, haben sie Handys gezückt – das machen sie in der Bundesliga nicht immer“, schmunzelte Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer bei der Abschluss-Pessekonferenz vor dem CL-Hit gegen Dortmund am Dienstag. Ilzers Statements in voller Länge sehen Sie hier im Video (oben).