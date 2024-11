Der Mythos BVB: Dieses Stadion kann Tore schießen

2004 fast bankrott

Der weltweite Hype rund um den BVB ist untrennbar mit dem Namen Jürgen Klopp verbunden. Die magische Mischung zwischen Trainer-Pulverfass (von 2008 bis 2015 im Amt) und Stadion-Hexenkessel setzte Energien frei und produzierte Erfolge und Bilder, die Millionen Kinder und Erwachsene in ihren Bann zogen und zu Dortmund-Fans machten. „Jürgen hat die Identität von Borussia Dortmund selbst verkörpert und vorgelebt. Es war, als wäre die Identität des BVB und vieles von Jürgens Charakter eins gewesen“, erzählt Markus Rejek, der damals Marketingleiter in Dortmund war. Endgültig vergessen war da die heftige Finanzkrise in Dortmund in den Jahren 2004 und 2005, die den Verein beinahe in den totalen Kollaps getrieben hätte.