Berühmtestes Eichhörnchen New Yorks ist tot

„Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe, danke für alles“, schrieb Longo zu einem Video, in dem er emotional und unter Tränen den Tod des Tieres bekannt gibt. „Danke dafür, dass du so viel Freude zu uns und in die Welt gebracht hast.“ Zuvor hatte die Behörde das Tier nach Angaben von Longo aus seinem Haus im Ort Pine City mitgenommen.