Schlager: „Das war geisteskrank und unfassbar!“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Wir haben nicht genug Initiative von hinten heraus gezeigt in der ersten Hälfte. Wir hätten mehr Chancen kreieren müssen mit dem vielen Ballbesitz, den wir gehabt haben. Wenn du nur noch zehn Mann hast, weißt du, dass es nicht einfach wird. Aber ich bin stolz auf die Burschen, wie sie alles hineingeworfen haben – ihre Körper und ihren Geist. Ich bin wirklich zufrieden mit der Leistung in der zweiten Hälfte. Es ist ein Punkt, den uns Kamil (Piatkowski) gewonnen hat mit seiner Klärung auf der Linie. Er spielt mit Herz. In diesem Moment zählt nur die Leidenschaft, die er gezeigt hat. Am Ende müssen wir den Punkt nehmen. Vielleicht macht er am Ende den Unterschied.“