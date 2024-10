Langer Stau in Salzburg wegen Auffahrunfall

Gleich fünf Autos waren am Mittwoch in einen Unfall auf der A1 bei Liefering verwickelt. Zu dem Auffahrunfall kam es in Fahrtrichtung Nord nahe dem Lieferinger Tunnel. Autofahrer steckten bis zu einer halben Stunde lang fest. Einige wunderten sich, weil keine Sirene zu hören und kein Blaulicht zu sehen war.