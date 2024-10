Narkose-Ärzte fürchten um ihre Spezialisierung

„Müssen zukunftssichere Struktur aufbauen“

Beim Klinikum angefragt, wird die Zusammenlegung der Anästhesisten bestätigt. Seit Februar werde an der Umsetzung der Pläne gearbeitet: „Dies war notwendig, um eine zukunftssichere Struktur aufzubauen.“ Und weiter: „Gerade in speziellen Bereichen wie etwa der Kinderanästhesie stehen in nächster Zeit einige Pensionierungen an, und daher ist es gerade in diesen Bereichen dringend notwendig, rechtzeitig Nachwuchs auszubilden.“