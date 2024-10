Maria Bahr plaudert mit Menschen aus dem Jenseits

Zu Gast in „Willkommen Österreich“

Kürzlich war sie sogar in „Willkommen Österreich“ zu sehen, wo sie vor der Kamera mit Leopold Figl, Bruno Kreisky und Jörg Haider in Kontakt trat, um diese zur aktuellen Politik zu befragten. So sei Leopold Figl „entsetzt über den heutigen Zustand der ÖVP“. „Und Kreisky hätte für Doskozil gestimmt und nicht für Babler“, hört Bahr die Politiker plaudern. Glücklich war sie im Nachhinein nicht über den Beitrag, weil es ihm an Ernsthaftigkeit fehlte. „Aber im Endeffekt war es für mich dann doch gute Publicity“, freut sie sich.