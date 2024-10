Katze aus Rohr gerettet, jetzt Suche nach Besitzer

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr St. Johann in Tirol am Dienstag: Die Retter in der Not konnten eine Katze aus einem Plastikrohr befreien, in das die Samtpfote gerutscht war. Ein Happy End in letzter Sekunde, denn lange hätte die völlig geschwächte Mieze wohl nicht mehr überlebt.