Zeller Eisbären mit siebten Streich an die Spitze

Die Zeller Eisbären stehen an der Spitze der Alps Hockey League. Nach einem Derby in Kitzbühel, in dem die Tiroler schon auf Siegkurs lagen. Weil die von vielen Fans begleiteten Pinzgauer bald 0:2 zurücklagen, dann jeweils zu Beginn der Drittel zwei und drei kalte Duschen ausfassten.