Auch ohne Training bester Knipser im Team

Als „Grattler-Verein“ und „Schlägertruppe“ wurde der HSV Wals in der Vorsaison noch geschimpft. Das hinterließ Spuren bei den Flachgauern. In dieser Spielzeit blühen die Heeres-Kicker wieder richtig auf. In der 2. Landesliga Nord fehlt ihnen derzeit nur ein Punkt auf die Spitze.