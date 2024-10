Wo das Reifenwechseln heuer am billigsten ist

Mit 20 Euro am billigsten bieten das Reifenwechseln etwa Reifen Hieke in Helfenberg sowie M Worx in Kirchberg ob der Donau an. Dessen Geschäftsführer Markus Höllinger verzichtet überhaupt bereits seit zwei Jahren auf eine Preiserhöhung: „Es muss nicht immer alles teurer werden. Es geht sich einfach aus, darum brauch ich’s auch nicht teurer machen. Wir sind zu zweit, und unsere Kosten sind nicht gestiegen.“