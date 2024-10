Ölscheich will mit Frittenfett in die Bundesliga

Einen so herzlichen Empfang ist der LASK nicht immer gewohnt: Cupgegner und Namensvetter ASK Voitsberg spendiert heute nicht nur Gratistickets für Besucher unter 15, sondern auch je ein Freigetränk für alle. Auch für die LASK-Fans! „Wir wollen dieses Spitzenspiel mit allen ASK-Fans feiern und das gilt natürlich auch für unsere Gäste, mit denen wir in unserer Liebe für den Sport vereint sind“, sagt Voitsbergs Trainer und Sportdirektor David Preiss.