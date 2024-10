Kran-Lkw am Berg abgestürzt, Lenker eingeklemmt

Spektakulärer Unfall am Dienstagvormittag im Tiroler Oberland: Am Rangger Köpfl bei Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) kam ein Kranfahrzeug vom Weg ab und stürzte sich überschlagend ab. Der 55-jährige Lenker wurde eingeklemmt und verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.