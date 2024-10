Schwierige Kindheit bereitete ihn auf Karriere vor

In „On Purpose with Jay Shetty“ verriet der Star, dass sich seine Eltern Marylyn Frager und Amos Mefford Hanks scheiden ließen, als er noch sehr jung war: „Ich scherze immer, dass meine Eltern wahrscheinlich der Grund sind, dass Kalifornien erleichterte Scheidungsgesetze eingeführt hat. Als sie sich damals scheiden ließen (in den USA der 50er-Jahren), hat so etwas niemand getan – mit Ausnahme von Zsa Zsa Gabor.“