Buntes Fest: „Auf ein Achterl mit Andi!“

Ein Winzer mit Herzblut – so lässt sich Andreas Liegenfeld in Kurzform beschreiben. Beruflich blickt er – so wie beim Wein – auf Jahrgänge mit reichlich Ertrag und von Spitzenqualität zurück. Am Dienstag feierte der hochgeschätzte Jubilar seinen 60. Geburtstag auf ehrwürdigem Boden. Im erst vor Kurzem neu eröffneten Haus des Weines in Donnerskirchen samt dem kulinarischen Hotspot „Morizz – Brot & Wein“ folgten ab dem späten Nachmittag sehr viele Gäste der Einladung „Auf ein Achterl mit Andi“.