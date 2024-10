Wo sich immer alles um das Thema Sparen dreht

Faszinierend sei auch, dass viele Objekte mit „coolen Sprüchen“ versehen sind, etwa „Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt“ oder „Für meine Mäuschen“. Davon konnten sich am vergangenem Sonntag viele Interessierte überzeugten, die am Tag der offenen Tür in Szauers „Sammelsurium“ vorbeigeschaut haben. Der Hausherr führte die Gäste auch ins Nähmaschinenzimmer und zu seinen 15 Oldtimer-Traktoren. „Ich habe 15 große in der Garage und 1000 kleine, die in Vitrinen stehen“, so der Mittelburgenländer, der sein Heim jedem leidenschaftlichen Sammler liebend gern aufsperrt – einfach anrufen unter 0660/342 92 55 und einen Besichtigungstermin vereinbaren!