Experte: ViniJR gewinnt nicht und kommt auch nicht

Geleakt soll die Liste worden sein. Mehrere internationale Medien berichteten am Montagnachmittag, sie hätten das Ergebnis der „Ballon d‘Or“-Wahl vorliegen. Der große Sieger: Vinicius Junior. Wenige Stunden später dann soll das nächste Ergebnis „geleakter“ Weise Geleakt soll die Liste worden sein. Mehrere internationale Medien berichteten am Montagnachmittag, sie hätten das Ergebnis der „Ballon d‘Or“-Wahl vorliegen. Der große Sieger: Vinicius Junior. Wenige Stunden später dann soll das nächste Ergebnis geleakter Weise den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. Mit einem anderen Sieger: Rodri von Manchester City. Die Verwirrung war perfekt. In genau diese stach dann Transfer-Guru Fabrizio Romano rein. Und „enthüllte“ seinerseits wiederum gleich noch mehr als das Ergebnis: Vinicius werde nicht einmal bei der Gala in Paris heute am Abend aufkreuzen und sich den Pokal für den Zweitplatzierten abholen. Überhaupt werde kein einziger Vertreter von Real Madrid anwesend sein. Der Stachel sitzt offenbar.