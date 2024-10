„Pillepalle!“ Trainer-Legende zerlegt Upamecano

„Er war mindestens an drei Toren mitbeteiligt. Als Trainer brauche ich einen Innenverteidiger, der vor allem zuverlässig sein muss. Es ist der Zeitgeist, dass die Innenverteidiger auch technisch gut sein und Bälle spielen müssen. Das ist Pillepalle!“, so Magaths schonungsloses Fazit in der Sky-Sendung „Triple“.