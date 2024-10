Warum auch in Pellets eine tödliche Gefahr lauert

Mit den sinkenden Temperaturen werden in vielen Häusern auch die Heizungen aus der „Sommerpause“ geholt und wieder in Betrieb genommen. „Man darf dabei aber gewisse Gefahren nicht unterschätzen“, warnen der Amstettner Abschnittskommandant Stefan Schaub und sein Stellvertreter Christoph Stockinger. Denn das unsichtbare, aber sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) kann sich bei verschiedenen Heizarten rasch ausbreiten.