TV-Legenden feiern ein kultiges Jubiläum

Gemeinsame Party in Feldbach

Gemeinsam mit Udo Huber kehrt er am 2. November nach Feldbach zurück, um die beiden Jubiläen mit einer „80er-Kultparty“ in der Disco MAX zu feiern. Mit Hits von Bands von A wie A-ha bis Z wie Zucchero will man die Erinnerungen hochleben lassen. Mit dabei sind steirische Ikonen der 1980er: Ewald Pfleger (Opus), Carl Peyer („Romeo & Julia“), Kurt Gober („Motorboot“) und Alex Rehak. Die Einnahmen des Abends (ab 20.30 Uhr) gehen an „Licht ins Dunkel“.