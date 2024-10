Sofia Vergara: Ihr Liebesleben gibt Rätsel auf

„Nicht wählerisch“

„Ich meine, es ist schon schwer für eine 50-jährige Frau, jemanden zu finden. Ich werde jetzt nicht wählerisch sein und sagen: ,Oh, er kann nur ein Arzt sein. Oh, er kann nur Astronaut sein.‘ Nein, ich meine, ich bin nicht so wählerisch“, stellte sie im Gespräch mit „People“ klar. Außerdem erklärte Sofia, dass die Liebe eine „heikle“ Sache sein könne: „Man weiß nie, was die Zukunft bringen wird. Man muss immer das Beste geben, was man kann, und der beste Mensch für die andere Person sein.“