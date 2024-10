Sie haben eine Chance auf höchste Ämter im Staat

Für viele fühlte es sich so an wie am ersten Schultag: Bevor die konstituierende Sitzung des Nationalrats am Donnerstag um 12.30 Uhr startete, durften die Abgeordneten im Hohen Haus am Wiener Ring Probesitzen – so auch ÖVP-Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer, der statt in Linz jetzt in Wien politisch werkt. Wie er haben auch drei Frauen und ein weiterer Mann Chancen auf Top-Jobs in ihren Parteien, aber auch an der Spitze des Staates.