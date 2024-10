Shamil Borchashvili will 2025 Weltmeister werden

Hohe Erwartungen an sich selbst

Wer den Weg von Shamil Borchashvili kennt, weiß dass er hart im Nehmen ist. Erst mit 23 hat er mit dem professionellen Judo-Sport begonnen, die Medaille in Tokio unterstreicht sein Talent bzw. seine Fähigkeiten. Auf allen Ebenen (Olympia, WM, EM und Europaspiele) hat er bereits jeweils Bronze her, um kommenden Jahr will er in Budapest bei der Weltmeisterschaft vorne mitmischen. „Das Ziel ist klar. Es geht um Gold“, legt sich der Oberösterreicher fest.