Gewerbegebiet Unterbürg: Ärger über Info-Abend

Paradebeispiel für Bodenfraß

Wie berichtet, planen die Gemeinden St. Johann, Going und Reith bei Kitzbühel in idyllischer Lage auf 75.000 Quadratmeter ein gemeinsames Gewerbegebiet. „Statt eine grüne Wiese zuzubetonieren, sollen sie das schon gewidmete, aber noch nicht bebaute Bauland hernehmen. Davon haben sie nämlich genug! St. Johann 300.000 Quadratmeter, Going 285.000 und Reith 100.000 Quadratmeter. Mit dem Bodenfraß muss endlich Schluss sein!“, so Niedermoser.