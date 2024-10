9000 Fans und gutes Omen vor dem roten Neustart

Mit viel Ordnung, Disziplin und etwas tieferer Verteidigungslinie will der Neue den verunsicherten GAK zu Punkten und zu neuem Selbstvertrauen führen. Dafür wird er viele Knöpfe drücken: „Die Mannschaft ist intakt, hat einen guten Charakter“, so Poms, „jetzt gilt’s, mit positiver Stimmung die mentale Komponente zu heben, aus den Spielern herauszuholen, was in ihnen steckt.“