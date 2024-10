Zugspitze: Fast täglich Rettungseinsätze bei Nacht

Viele Alpinisten schätzen die aktuellen Verhältnisse auf Deutschlands höchstem Berg an der Grenze zu Tirol falsch ein und stecken fest. Die Bergrettung Ehrwald (Bezirk Reutte) muss sie dann in langen Nachteinsätzen bergen. Ein Experte gibt Tipps, was derzeit in den Bergen besonders zu beachten ist.