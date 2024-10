Papst kürzt seinen Kardinälen die Gehälter

In der vergangenen Woche hatte Franziskus eine Mitteilung an die über 200 Mitglieder des Kardinalskollegiums geschickt, in der er ankündigte, dass die bereits eingeleitete Überprüfung der Ausgaben durch weitere Maßnahmen verstärkt werden sollte. Er ermutigte auch jeden Abteilungsleiter, die Kassen so wenig wie möglich zu belasten.