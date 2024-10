Obduktion bestätigt: Leiche in Keller war Oleg M.

Nach Mord in die Luft gesprengt

Das Mordopfer war am Freitagnachmittag mit Stichwunden in einem Weingarten aufgefunden worden. Der Slowake soll die Tat verübt haben. Zwischen der Frau und dem Beschuldigten bestand ein Bekanntschaftsverhältnis. Der 59-Jährige verschanzte sich in der Folge über Stunden hinweg in dem Kellerstollen in Gösting, bis er sich dort wohl selbst in die Luft gesprengt hatte. Die Bergung des Toten erfolgte am Sonntagnachmittag mittels Roboter.