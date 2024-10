Wiener Linien: „SOKO U2“ prüft jetzt Fehler

„Es sind Fehler passiert“

Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl musste selbst „Managementfehler“ eingestehen. Und die werden nun von der Politik geprüft. „Meine persönliche Erwartung war eine Eröffnung der gesamten U2 für die Fahrgäste Mitte November. Doch ein wichtiger Meilenstein, den die Wiener Linien gemeinsam mit zwei französischen Zulieferunternehmen gesetzt haben, wurde von diesen Unternehmen nicht eingehalten“, erklärt nun Öffi-Stadtrat Peter Hanke. „Die Wiener Linien nehmen die Unternehmen in die Pflicht und prüfen rechtliche Schritte.“

Und weiter: „Darüber hinaus ist für mich klar, dass in diesem Projekt Fehler passiert sind. Eine Konsequenz daraus ist, dass ich die Wiener Stadtwerke-Ebene mit einer umfassenden Evaluierung beauftragt habe, in der der Prozess kritisch aufgearbeitet werden soll.“ Heißt: Eine Art „SOKO U2“ prüft, wer wo und wann versagt hat