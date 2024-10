„Frustriert“: Für Glasner wird es so langsam eng

Lage ist ernst

Die vergangene Saison hatte man noch mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien beendet, Glasner die Mission Klassenerhalt souverän geschafft. Fünf Monate später ist die Lage in etwa so ernst wie im vergangenen März, als der 50-Jährige sein Amt bei den Eagles antrat. „Ich sehe die Spieler in der Kabine, und es ist unser Job, ihre Köpfe zu heben und positiv zu bleiben. Aber so einfach ist das nicht“, betonte er.